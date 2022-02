EXCLUSIV | Cum arată salvarea lui Dinamo: „Arenă nouă și echipă în play-off! Doar așa vor atrage sponsori”

Dinamo este penultima în Liga 1, după 24 de etape, iar elevii lui Flavius Stoican nu reușesc să găsească drumul victoriei nici în noul an!

„Câinii” au început cu trei eșecuri în primele meciuri din 2022, iar salvarea de la retrogradare pare tot mai departe odată cu trecerea etapelor. Venit în Ștefan cel Mare pentru a pune capăt haosului, Stoican are parte de o misiune tot mai grea și poate părăsi „haita” mai repede decât s-ar fi așteptat. Concret, Dușan Uhrin jr. ar fi luat deja legătura cu cei din DDB și este gata să revină la Dinamo.

Dacă, din punct de vedere sportiv, situația este una critică, pentru dinamoviști lucrurile nu stau mai bine nici la nivel administrativ, iar Răzvan Zăvăleanu continuă să caute investitori care să sară în ajutorul clubului. Cu toate acestea, Nana Falemi este de părere că fără un stadion nou și fără o echipă care să se bată la primele locuri este foarte greu ca oficialii lui Dinamo să atragă sponsori importanți.

„Sponsorii vin acolo unde este lume multă. Dinamo ar atrage investitori dacă ar avea un stadion nou. Ei au foarte mulți suporteri, și în București și în țară, iar o nouă arenă, cu siguranță, ar atrage. Totodată, rezultatele echipei adună suporterii și consider că, dacă Dinamo ar fi în play-off, ar umple meci de meci un stadion cu 30.000 de locuri. Nu cred că le-ar trebui mai mult, e suficient numărul de locuri. Deci, o arenă nouă și o echipă care să lupte pentru locurile fruntașe vor atrage sponsori.

Dinamo mai are doar numele în momentul ăsta și de acum trebuie doar să construiască. (n.r. dacă ar fi o variantă ca echipa să retrogradeze) Absolut. Asta e părerea mea. E cea mai corectă variantă, să o ia de la zero, curat și atunci sunt convins că se vor găsi investitori care să vină chiar și în Liga a 4-a. Dinamo este un brand, zona în care se află clubul este fenomenală, în mijlocul orașului. Am prieteni în Floreasca care îmi spun că odată cu construirea noului stadion își vor duce copiii acolo și vor petrece mai mult timp la Dinamo.”, a spus Falemi, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă HD.