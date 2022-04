EXCLUSIV | Dezvăluirea unui fost oficial din Liga 1: „În Arabia Saudită vopseam ouă cu carioca”

Grigore Sichitiu (73 de ani) a obținut performanțe notabile în fotbalul din Arabia Saudită.

Acesta a lucrat la cluburi precum Al Waqra (Qatar, 1991-1992), Al-Shabab (Emiratele Arabe Unite, 2001-2002), Al-Nasr (Oman, 2002-2003, 2009-2010) şi Al-Jahra (Kuweit, 2003-2004). Sichitiu a dezvăluit că înainte de Paște a vopsit ouă cu carioca, neavând vopsea.

„Am vopsit ouă cu carioca pentru că nu aveam vopsea de ouă în Arabia Saudită. Am trăit cu multe religii și am reusit ca fiecare să ne păstrăm credința. Apreciez omenia poporului nostru. Nu am crezut că va avea loc un război la granițele noastre. Este foarte greu să-i judeci pe acești oameni”, a declarat Grigore Sichitiu la emisiunea Unu la 1, difuzată de Realitatea Sportivă.