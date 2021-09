EXCLUSIV | Marcel Puşcaş, după penalty-ul cu scandal din derby-ul cu FCSB: ,,Am jucat şi eu fotbal! Sper să nu se mai repete”

FC U Craiova 1948 a pierdut derby-ul cu FCSB, din cadrul etapei a 9-a din Liga 1, scor 0-1, pe teren propriu, după ce echipa bucureşteană a înscris dintr-un penalty controversat.

Marcel Puşcaş, directorul general al celor de la FC U Craiova 1948, a reacţionat după penalty-ul dictat de Iulian Călin în meciul de sâmbătă seara.

Acesta spune că de-a lungul timpului a văzut numeroase faze ca cea dintre Creţu şi Diallo, dar nimeni nu a dat penalty, ci galben pentru simulare.

,,La penalty am văzut declaraţiile , dar am jucat şi eu fotbal, am văzut şi eu nenumărate faze, dar au fost terminate cu avertisment pentru simulare. A fost o neglijenţă a lui Diallo. Cel care a fost avertizat cu galben, daca coroborez cu declaraţia lui Creţu, are dreptate, trebuie să fii şi şmecher. Sper să nu se repete. Arbitrajul este aşa cum este. Toate cluburile se leagă, nu e meci să nu fie calitatea arbitrajului, că e CFR, FCSB, Farul. TrebuIe făcut ceva. Nu poate fi facut ceva decât prin apariţia VAR-ului”, a declarat Marcel Puşcaş, pentru Realitatea Sportivă.