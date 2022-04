EXCLUSIV | Mesajul pe care Ciprian Marica îl transmite tuturor suporterilor Farului: „Avem tot ce ne trebuie ca să ne batem la titlu”

Fostul fotbalist este din vara anului trecut implicat în noul proiect Farul, prin care Gică Hagi încearcă să readucă în prim-plan unul dintre brandurile istorice ale fotbalului românesc.

Iar primul rezultat al noii construcții a fost prima calificare în play-off după doi ani în care Viitorul s-a aflat doar în minicampionatul pentru evitarea retrogradării. Iar pretențiile vor fi din ce în ce mai mari anunță Ciprian Marica, care solicită însă un echilibru în privința implicării politicului în fotbal.

„Analizam un pic cam toate formațiile din Liga 1, mă gândeam ce au ei și ce avem noi. Farul are tot ce îi trebuie ca să devină o echipă care să se bată la titlu, există o singură echipă în tot județul, brandul este în proprietatea clubului nu este niciun fel de dubiu. Avem toate ingredintele să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, așteptăm să apară și stadionul nou, cei de la CNI sunt aproape să introducă o hotărâre de Guvern și în doi ani să avem o arenă nouă.

Cred în acest proiect, depinde doar de noi. Așa un acționariat ca la Farul vezi mai rar, nu avem influențe politice. Văd că contează acest aspect de multe ori, ne lovim de politic, este important, vedem că se implică în fotbal la cel mai înalt nivel. Ce mă îngrijorează este că nu vezi liminița de la capătul tunelului. Măcar dacă s-ar implica ar trebui să o facă la unison, ar trebui o implicare totală, nu doar pentru unii, ar trebui pentru toată lumea”, a declarat Ciprian Marica, în exclusivitate în emisiunea Unu` la Unu` de pe Realitatea Sportivă HD.

În aceste condiții, în care multe dintre cluburi sunt sprijinite din bani publici, fostul atacant găsește nedreaptă interzicerea promovării Stelei în Liga 1.

„Ajutați-i și pe ăștia! Dar aici vorbim de Armată și ei plătesc pentru supraevaluarea asta a mărcii. Există un motiv fantastic prin care dacă vrei să te asociezi trebuie să iei în calcul acest aspect. Dar cei de la FRF au soluții și pentru asta. Fotbalul este doar pentru oameni pasionați, în afara de Craiova, Farul și FCSB nu există o strategie.

Asta nu este o rețetă să vină cineva să arunce cu banii la fotbal, nimeni nu mai este dispus să facă așa ceva după toate câte s-au întâmplat. Niciun club nu este pe profit în afară de Farul și poate FCSB. Sumele din sponsorizări la Liga 2 sunt infime, nu acoperă nici măcar o lună de cheltuială. Eu am fost la Farul timp de trei ani și nu am reușit să conving oamenii să vină lângă mine, nu am găsit argumentele necesare”, a încheiat acționarul minoritar al Farului.