EXCLUSIV | Pe cine dă vina Gigi Becali pentru ratarea titlului: “Ei au decis!”

FCSB a ratat din nou titlul în Liga 1. CFR Cluj a profitat de pasul greșit pe care roș-albaștrii l-au făcut în meciul cu FC Voluntari. FCSB a remizat cu echipa ilfoveană, iar CFR Cluj s-a impus în fața formației CFR Cluj, 2-1, în etapa a 9-a a play-off-ului. Astfel, CFR Cluj a câştigat al cincilea titlu consecutiv de campioană a României, al optulea din istoria sa.

Echipa antrenată de Dan Petrescu va juca în preliminariile Champions League, în timp ce FCSB va evolua în următorul sezon de Conference League.

Astfel, Gigi Becali e în culmea disperării, bugetul pentru sezonul viitor fiind compromis. Patronul vicecampioanei e decis să nu mai investească niciun euro în transferuri după ce oamenii lui Petrea s-au încurcat de „prietenii” de la Voluntari si vor juca iarăși în Conference League. Surse realitateasportiva.net spun că Becali le-a dezvăluit apropiaților că știa că echipa finanțată de Primăria din Voluntari va juca pe viață și pe moarte sâmbătă seara. Într-o discuție avută cu oamenii săi de încredere, Becali le-a dezvăluit și prima de joc pe care au avut-o jucătorii lui Ciobotariu, una uriașă în contextul în care echipa din Ilfov nu mai avea niciun obiectiv în acest sezon de Liga 1. „ Știu exact cine și-a băgat coada. Sunt doi oameni extrem de puternici care nu mă vor campion.”, e afirmația lui Becali care i-a șocat pe cei din jurul său. Sursele realitateasportiva.net spun că Becali a continuat acuzele: „FC Voluntari e echipa Statului Paralel și o să demonstrez asta la un moment dat!” le-ar mai fi spus Becali apropiaților.

Patronul de la FCSB i-a acuzat pe ilfoveni că au primit primă de 1500 de euro din partea primăriei și 3000 de euro din partea celor de la CFR Cluj.

„Ei au jucat pe 1.500 de euro de la Primărie și pe 3.000 de la CFR. M-a deranjat că au luat primă de la CFR!

Facem un exercițiu de imaginație: ești Becali, ipotetic vorbind. Ești la FCSB și joci meci cu FC Voluntari, unde finul tău este un fel de proprietar. Toată săptămâna m-am luptat mult ca să jucăm pe Arenă, am mutat meciul sâmbătă, le-am făcut și un favor, dacă jucau mâine nu mai aveau curaj, că vine finala Cupei, era o zi de odihnă. Te cerți cu ei că nu vor să joace pe Arena, mai fac și rețetă financiară…

De ce a dat Primăria 1.500 de euro primă? Era în dezavantajul lor, n-aveau de ce s-o dea, pur și simplu n-are nicio logică! Dar să iei bani de la adversarul meu… așa ceva nici nu-mi vine să cred! Mi-a spus cineva înainte de asta „Bă Gigi, tu ai inspirație la multe, dar iartă-mă că-ți spun, ești prost la oameni”. Dar eu iubesc oamenii, am încredere în ei.

Mă refer la faptul că o echipă a luat 3.000 de euro primă de la CFR. Avem chiar prieteni și rude la echipă, la Voluntari. Nu se poate așa ceva! Cum să permită primarul să ia primă de la dușmanii mei? Eu am zis să se joace corect. Nu mi se pare normal să dai primă împotriva nașului tău. Asta e supărarea mea.

Sunt atât de amărât că mi s-a întâmplat asta… mai bine dă-l încolo de campionat și gata. Să te trădeze chiar finul tău…”, a declarat Gigi Becali, după remiza cu FC Voluntari, la Digi Sport.

La rândul lui, Pandele a explicat de ce Primăria Voluntari nu poate oferi prime clubului FC Voluntari. Acesta s-a arătat extrem de dezamăgit de spusele nașului său, Gigi Becali.

”Sunt plecat din țară. Sunt într-un pelerinaj. Am fost sunat de către un coleg care mi-a ținut telefonul și am ascultat ce a spus Gigi Becali și nașul lui Florentin Pandele. Voi discuta din poziția de primar și din poziția de fin al lui Gigi Becali.

Rog instituțiile statului abilitate, începând din dimineața asta, să înceapă o anchetă dacă ceea ce a spus patronul de la FCSB e adevărat. Dacă întradevăr au fost promiși 1500 de euro, dublați de 3000 de euro din alte surse, cei care au făcut lucrul acesta să plătească. Nu am o asemenea informație. Știu că suntem cu salariile la zi. Facem eforturi foarte mari și suntem foarte atenți cu banii care se cheltuie la echipă.

Dacă e adevărat, eu rog instituțiile statului să înceapă de urgență o anchetă în acest sens. Nu are treabă primăria. FC Voluntari e o societate comercială cum e și FCSB. Sunt bugete individuale. Primăria Voluntari are 16 societăți. Echipa are un buget pe care și-l administrează. În consecință are independență față de primărie. Este sută la sută o societate individuală. Nu avem cum să dăm prime.

S-au dat bani numai de la direcții ale primăriei prin parteneriate. Se dau bani pentru îngrijirea terenului, pentru deplasări, nu se dau bani pentru salarii. Salariile se plătesc din banii din televiziune sau din alte resurse. Nu poate spune primăria Voluntari ca se dă o primă pentru că bate pe X sau Y. E o mare tâmpenie ce se spune.

Cea mai mare avere pe care o las celor cinci băieți este onoarea. Sunt primar de 22 de ani. Nu mai am nevoie de campanie. Onoarea e cea mai mare avere. Eu îmi respect rudele. Când nașul meu, Gigi Becali, a primit condamnare și a mers la pușcărie, eram lângă Hagi și plângeam amândoi. Nu pentru spectacol, ci din suflet. M-a durut ce a spus, că a ascultat pe nu știu cine care îi spunea să nu aibă încredere. Vom discuta între patru ochi.

Dacă jucam în Giulești se spunea că le facem jocul celor de la CFR Cluj. Dacă am jucat pe Arena Națională, s-a spus că i-am făcut jocul lui Gigi Becali. Cum pot fi eu acuzat? Era un articol că m-am înțeles cu nu știu ce om politic să fac jocul lui CFR Cluj. Cum e posibil să fiu acuzat de nașul meu spunând că de la primărie s-au dat 1500 de euro și 3000 de euro s-au dat de la Cluj? Tu ca naș spui așa ceva despre mine?”, a declarat Florentin Pandele, primarul din Voluntari, la Digi Sport.