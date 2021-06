EXCLUSIV VIDEO | Cine este marea favorită la EURO 2020: „Sunt împinși către acest trofeu anul acesta!”

Turneul final din acest an continuă să producă surprize, astfel că după calificarea cu emoții a Italiei în sferturi, contra Austriei, au urmat eliminările Olandei și Portugaliei încă din optimi!

EURO 2020 a creat o adevărată emulație pentru microbiști, astfel că după o amânare de un an din cauza pandemiei, Campionatul European a revenit în vara acestui an și s-a organizat în mai multe orașe din Europa, printre care și Bucureștiul. Cu o mulțime de goluri, dar și cu emoții până la ultima lovitură de balon, turneul final din acest an va desemna o altă câștigătoare, asta după ce naționala lui Cristiano Ronaldo a fost eliminată aseară de Belgia și a ratat șansa de a-și apăra titlul obținut în anul 2016.

Fostul selecționer al României, Răzvan Lucescu, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre câștigătoarea acestei ediții de la EURO. Actualul antrenor al grecilor de la PAOK Salonic este de părere că Italia are cele mai mari șanse să ridice trofeul deasupra capului, spunând că elevii lui Roberto Mancini sunt de departe cel mai unit grup de până acum și au toate atuurile pentru a cuceri titlul.

„Eu am spus chiar și înaintea acestui Campionat European că o văd pe Italia favorită. Am văzut că în jurul acestei echipe s-a creat un entuziasm total și mi se pare un grup foarte unit. Sunt împinși către acest trofeu anul acesta. Fie că vorbim despre terenul de joc sau fie că ne referim în afara lui, italienii arată că are un comportament corect.

Franța este o națională plină de individualități cu mare valoare, dar nu are acea umilință pe care ar trebui să o aibă o formație care să câștige trofee. După mergem la Germania, Spania, care sunt echipe puternice de la EURO 2020!”. a spus Răzvan Lucescu, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.