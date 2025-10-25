Explicația dată de Zeljko Kopic cu privire la schimbările lui Alex Musi și Cătălin Cîrjan în meciul cu FC Argeș

Dinamo București a remizat vineri seară în deplasare cu FC Argeș, scor 1-1, la capătul unui duel din etapa a 14-a a Superligii în care antrenorul Zeljko Kopic a apelat la modificări tactice surprinzătoare în repriza secundă. Tehnicianul „câinilor” i-a scos de pe teren pe Cătălin Cîrjan și Alex Musi, considerați vedetele grupării bucureștene, explicând la final că decizia a fost una strategică, menită să mențină echilibrul și motivația în lot.

Antrenorul croat a subliniat că are încredere în tot lotul și că sezonul este lung, astfel încât menținerea unei echipe stabile și motivarea tuturor fotbaliștilor sunt priorități.

„Dacă vorbim de repriza a doua, când Argeș s-a închis, au avut posesie (n.r: cei de la FC Argeş), da. În prima repriză am început foarte bine, am meritat acel 1-0. Până la gol FC Argeş nu a avut nimic.

În repriza a doua nu am avut nicio șansă, a fost un rezultat corect.

(n.r: Adversarul a înscris la prima şansă de gol) E fotbal, se mai întâmplă şi aşa la fotbal, să înscrie adversarul la prima ocazie. E greu să o învingi pe FC Argeş, e o echipă foarte bine organizată. Trebuie să ne apărăm mai bine în astfel de situaţii, nu avem voie să primim goluri uşoare.

(n.r: I-aţi schimbat şi pe Cîrjan şi pe Musi) Au fost ok. Argeşul a jucat cu mingi lungi şi apoi veneau cu presiunea peste noi. Trebuia să creăm spaţii între linii. Apreciez munca tuturor şi trebuie să le dau şanse şi altora să joace.

Mai avem de jucat mai mult de jumătate din sezonul regular. Trebuie să fim stabili, să adunăm puncte. Nu e momentul să ne uităm în clasament la un punct în plus sau în minus faţă de alte adversare”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro după FC Argeş – Dinamo 1-1.

Partida a început promițător pentru Dinamo, Musi marcând în minutul 5, însă reușita a fost anulată pentru offside. Mai târziu, Mărginean a trimis în bară, înainte ca Boateng să deschidă scorul cu o lovitură de cap în minutul 35. Bucuria dinamoviștilor a fost de scurtă durată, Moldoveanu restabilind egalitatea cinci minute mai târziu, cu un șut deviat de Stoinov. Partea secundă a fost fără mari ocazii, iar rezultatul de egalitate a fost considerat echitabil de ambele tabere.