Explicațiile lui Cristiano Bergodi, după eliminarea din Cupă: ”Am făcut tot cea depins de noi!”

Rapid şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0.

CFR Cluj s-a calificat în sferturile Cupei, de pe locul secund în grupa B, unde a adunat 5 puncte. Rapid s-a clasat pe locul al treilea, cu 5 puncte.

După meci, Cristiano Bergodi a oferit mai multe declarații.

”Suntem toți dezamăgiți. Am făcut tot cea depins de noi. Am întâlnit o echipă bună. Asta a fost, am avut situații bune în prima repriză. Am încercat cu doi atacanți, dar nu a fost să fie.

Eu nu m-am gândit, sunt pe aria tehnică. M-am gândit să dau doar indicații. Așa a fost. Am ratat un obiectiv, dar nu e principal. Campionatul este acum, locurile 1-3, să rămânem acolo sus.

A fost greu pentru noi. Am avut ocazii mari la Oaidă și Papeau. Apoi a avut și Soni. Jucătorii au luptat, dar nu pot să le reproșez ceva.

Eu nu răspund. Dacă nu am pierdut azi calificarea, atunci când? Nu suntem cu un moral așa bun, dar ne-a debusolat înfrângerea cu ”U” Cluj (n.r. 2-3 în campionat).

Nu suntem într-o perioadă așa bună. Tot ce a depins de noi am făcut. CFR Cluj nu e o echipă slabă. E dureros, dar știm cum gândesc suporterii noștri. Noi trebuie să aceptăm și să pierdem. Suporterii erau supărați.

Așa e în Giulești. E și reversul medaliei. Ne pare rău. După meciuri nu vorbesc (n.r. cu jucătorii). Am văzut că erau un pic dezamăgiți. Trebuie să începem un parcurs bun (n.r. în campionat), cu o victorie”, a spus Cristiano Bergodi, la finalul meciului cu CFR Cluj.