Explicațiile lui Cristiano Bergodi după eșecul cu FCSB: ”Păcat, pentru că am început bine primele 25 de minute!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Sepsi Sf Gheorghe, în ultimul meci al etapei a şaptea din play-off-ul Superligii.

În minutul 28, FCSB a deschis scorul prin Miculescu.

Sepsi a egalat prin Tudorie, în minutul 67.

În minutul 74, Ovidiu Popescu a readus gazdele în avantaj cu un şut din careu.

Cordea a stabilit scorul final în minutul 79.

La finalul meciului, Cristiano Bergodi a oferit mai multe declarații.

”E păcat, meciul a fost frumos, și noi am avut ocazii mari, și ei. Târnovanu face totdeauna cu noi meciuri… Și în primele 25 de minute am jucat bine, am avut ocazii, sunt o echipă foarte bună, luptă pentru titlu, am făcut o figură frumoasă. Când a intrat Tudorie, ne-am așezat diferit, sunt mulțumit în general, chiar dacă am pierdut, nu e o problemă, am jucat bine, ne-am creat ocazii.

Ieșim la joc, nu stăm să ne apărăm, au jucători buni de atac. Păcat, pentru că am început bine primele 25 de minute, după am revenit.

Cred că am fost la înălțime în acest meci, e normal să nu fie ușor, dar echipa s-a comportat bine. E o echipă care luptă pentru titlu, prima șansă o are Farul, e o luptă strânsă. Sunt mulțumit, nu am ce să le reproșez la băieți.

(n.r. despre meciul cu Rapid, în contextul înfrângerii suferite de giuleșteni în deplasare cu Farul, scor 2-7). Pe noi nu ne interesează, trebuie să ne pregătim bine pentru finala Cupei, în aceste două jocuri, cu Rapid și după”, a spus Cristiano Bergodi după FCSB – Sepsi 3-1.