Explicațiile lui Gică Hagi după ce a țipat la Andrei Borza: ”Cred că este dreptul meu ca manager să reacționez”

Formația FCSB a învins luni seara, pe teren propriu, Farul Constanţa, scor 2-1, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Superligii.

FCSB a deschis scorul dintr-un penalti dictat de Istvan Kovacs după un fault în careu al lui Kiki asupra lui Octavian Popescu.

Gheorghe Hagi a schimbat trei jucători şi au fost înscrise două goluri, primul de către Florinel Coman, după o acţiune proprie în careu, în minutul 47. Oaspeţii au redus din diferenţă în minutul 51, prin Enes Sali.

Antrenorul constănțenilor a fost surprins țipând la Andrei Borza, când l-a schimbat în minutul 58 al partidei. Jucătorul avea lacrimi în ochi în timp ce se îndrepta spre banza de rezerve.

Hagi a vorbit despre acest incident la conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

”N-am ţipat la Borza, l-am întrebat. Nici nu l-am certat. A fost doar o întrebare. Era minutul 60 şi am făcut toate schimbările. Am reacţionat cu o voce mai grea şi am pus o întrebare.

Cred că este dreptul meu ca manager, care are o anumită responsabilitate, să ştiu ce se întâmplă pentru că trebuie să reacţionez. A fost o chestiune imediat pentru mine în care am reacţionat. În rest, lucrurile merg bine”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.

Bucureștenii sunt pe locul 3, cu 37 de puncte, iar Farul rămâne pe primul loc în clasament, cu 39 de puncte.