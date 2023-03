Explicațiile lui Ionuț Gurău după ce a gafat în meciul cu Sepsi: ”Avem ca obiectiv Cupa României!”

Echipa Sepsi OSK a învins joi, pe teren propriu, echipa FCU Craiova, scor 4-0, în ultimul meci al sezonului regular. Sepsi s-a calificat în play-off după această victorie.

Ionuț Gurău a greșit la două goluri ale lui Sepsi.

După meci, portarul a oferit mai multe explicații.

”Nu a fost frică. Toată echipa, nu am fost în stare să legăm o pasă. Îmi reproşez că puteam să fac mai multe la golul doi. A fost un meci care per total nu a fost ok. Am crezut până la final, dar asta este. Am dat cu piciorul acum la o muncă începută în noiembrie, anul trecut.. Adversarii au fost mai buni, au luptat, îi felicit. Mergem mai departe. Să ne pregătim pentru play-out, avem ca obiectiv Cupa României ca să ne îndeplinim obiectivul de a merge în cupele europene”, a declarat Ionuţ Cristian Gurău.