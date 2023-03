Explicațiile lui Nicolo Napoli după ce a fost umilit de Sepsi: ”Gurău?”

Echipa Sepsi OSK a învins joi, pe teren propriu, echipa FCU Craiova, scor 4-0, în ultimul meci al sezonului regular. Sepsi s-a calificat în play-off după această victorie.

La finalul meciului, Nicolo Napoli a oferit mai multe declarații.

”Nu a mers nimic. A fost un meci slab din partea noastră. Repriza a doua am jucat puţin. Au meritat să câştige meciul. Am jucat prost, n-am făcut combinaţii cum trebuia sa facem. Nu se joacă aşa la fotbal. Echipă bună Sepsi a meritat să câştige.

Gurău? Se greşeşte în fotbal. Am făcut greşeli mare – şi portarul, şi fotbaliştii. (n.r. sunt au putut să facă faţă presiunii?) Nu ştiu, sincer. E un meci în care am greşit toţi. Nu era fericit patronul la pauză, dar are dreptate. Bahasa? Meciul e terminat deja. Fiecare îşi asumă”, a declarat Nicolo Napoli, potrivit Orange Sport.

Sepsi este ultima echipă calificată în play-off, covăsnenii ocupând locul 6 în clasamentul sezonului regular, cu 42 de puncte.

FCU Craiova a terminat pe locul 7, cu 40 de puncte.