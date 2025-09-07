F1: Olandezul Max Verstappen s-a impus în calificări la Monza, cu record al circuitului

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.

A fost un final incredibil pe circuitul de la Monza. Lando Norris părea că va pleca din pole position, după ce stabilise recordul circuitului de la Monza, dar Max Verstappen (Red Bull) a revenit în frunte în numai câteva secunde, câştigând calificările cu 1 minut 18,792 secunde, timp record absolut al circuitului italian. Max Verstappen a încheiat pe primul loc şi va pleca din pole-position, însă din 2019 nu s-a mai câştigat la Monza plecând de pe prima poziţie a grilei de start.

Locul secund a fost ocupat de Lando Norris (Mc Laren), pe trei a venit al doilea pilot McLaren, australianul Oscar Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) a reuşit un timp excelent în Q3, după ce în Q1 şi Q2 nu a făcut nimic ieşit din comun, şi a încheiat al patrulea, iar Lewis Hamilton (Ferrari) a fost al cincilea.