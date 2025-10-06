Fabio Cannavaro a fost numit selecționer al unei naționale

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Italiei, Fabio Cannavaro, campion mondial în 2006 și fost selecționer al Chinei, a fost numit luni pe banca tehnică a primei reprezentative a Uzbekistanului, calificată la Cupa Mondială din 2026, scrie ANSA.

Cannavaro, născut la Napoli, în vârstă de 52 de ani, fost fundaș central la Napoli, Parma, Inter Milano, Juventus Torino și Real Madrid, considerat unul dintre cei mai buni fundași din istoria fotbalului, a antrenat anterior echipe precum Guangzhou Evergrande (2014-2015), Al Nassr (2015-2016), Tianjin Quanjian (2016-2017), Guangzhou Evergrande (2017-2019), naționala Chinei (2019), Benevento (2022-2023), Udinese (2024) și Dinamo Zagreb (2024-2025).

Cannavaro s-a retras în 2011 și a început cariera de antrenor în 2013. În aprilie, el a fost demis de conducerea clubului croat Dinamo Zagreb, la doar patru luni de la sosirea sa, bilanțul său fiind în zece meciuri, de cinci victorii, două egaluri și trei înfrângeri.