Fabio Capello nu-l menajează pe Cristi Chivu după înfrângerea dură de la Napoli: „Inter e o echipă dezorganizată și fără identitate”

Inter în fața lui Napoli, iar Fabio Capello nu a ezitat să critice dur echipa lui Cristi Chivu după înfrângerea cu 1-3 în Serie A. Campioana Italiei a demonstrat superioritate clară pe Stadio Diego Armando Maradona, iar fostul antrenor de top a surprins prin cuvintele sale incisive despre momentul dificil al grupării de pe „Meazza”.

Fabio Capello a caracterizat echipa lui Cristi Chivu drept „dezorganizată, vulnerabilă și în criză de identitate” după ce Inter a înregistrat prima înfrângere de la șirul de șapte victorii consecutive. În opinia sa, Napoli a fost echipa care a jucat exact cum o făcea Inter cu o lună în urmă: organizat, cinic și determinat. Capello a subliniat schimbarea dramatică de atitudine și performanță care a făcut ca rolurile să se inverseze pe finalul meciului.

Deși a criticat echipa, Capello îl lăudase recent pe Cristi Chivu pentru modul în care a reușit să motiveze jucătorii „în mintea lor” și să-i reîncarce după dificultăți, comparându-l cu propria sa experiență la Milan. La rândul său, Chivu, care a împlinit recent 45 de ani, a răspuns cu un mesaj respectuos și admirativ, dorindu-i italianului o carieră lungă și succes în stilul său de antrenor de top, amintind cu recunoștință că Capello l-a adus la Roma.

„Napoli – Inter a fost o reflectare a acestui campionat, în care totul se schimbă foarte, foarte repede. La fluierul final, am avut impresia că rolurile se inversaseră. Napoli arăta ca Interul pe care îl vedeam până ieri: o echipă compactă, cinică și hotărâtă care nu dăduse greș de la mijlocul lunii septembrie. Inter arăta ca Napoli: o echipă dezorganizată, vulnerabilă și care trece printr-o criză de identitate.

Chivu la Inter face ceea ce am făcut eu la Milan: a intrat în mintea jucătorilor, i-a remotivat atunci când mulți spuneau că sunt la finalul ciclului lor.

Eu sper să am jumătate din cariera dumneavoastră, Mister. Îmi doresc să fiu un învingător ca dumneavoastră, care sunteți un antrenor de top. Dumneavoastră m-ați adus la Roma și nu pot decât să vă mulțumesc. Am norocul să fac parte dintr-un grup fantastic, un grup care are calitate și potențial de progres. Mă bucur când jucătorii acceptă propuneri noi, când lasă orgoliul deoparte și se pun la dispoziție pentru a fi antrenați”, a declarat Fabio Capello.

După acest meci, Inter rămâne pe poziția a patra în Serie A, acumulând 15 puncte, în timp ce Napoli urcă pe primul loc cu 18 puncte. Eșecul întărește provocările prin care trece echipa din Milano, care caută stabilitate și o identitate clară sub conducerea lui Cristi Chivu.