Fabrizio Romano a făcut ultimele dezvăluiri cu privire la situaţia lui Cristi Chivu

Cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit că Inter îi acordă în continuare credit lui Cristi Chivu şi că, cel puţin deocamdată, oficialii nu iau în considerare demiterea antrenorului român.

După ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare, Cristi Chivu a făcut un salt uriaş în carieră, semnând cu Inter, în această vară.

Încă de la început era evident că va fi o presiune uriaşă pe antrenorul român, având în vedere că predecesorul său, Simone Inzaghi, reuşise să o ducă pe Inter în două dintre precedentele trei finale de Champions League.

Aventura lui Chivu a început la Campionatul Mondial al Cluburilor, dar el s-a folosit mai mult de competiţie pentru a analiza jucătorii în vederea startului noului sezon.

În prima etapă din Serie A, Inter a spulberat-o pe Torino, scor 5-0, dar ulterior echipa din Milano a pierdut două meciuri consecutive. Mai întâi, Udinese a produs surpriza (2-1), iar sâmbătă, în „Derby d’Italia”, Juventus a câştigat cu 4-3, graţie unui gol superb marcat în prelungiri.

Presa din Italia anunţase că, în cazul unei remize sau unei înfrângeri cu Ajax în prima etapă din faza principală a Champions League, Chivu ar putea fi demis, iar acum Fabrizio Romano a dezvăluit că, cel puţin deocamdată, această variantă nu este luată în calcul de oficialii lui Inter.

„Mulţi mă întreabă despre Cristi Chivu. Pentru moment, cei de la Inter nu au început niciun demers de a-l demite. Nu au contactat niciun alt antrenor şi nici n-au făcut altă acţiune similară. Îşi păstrează încrederea în Chivu.

După meci, Chivu şi-a făcut vocea auzită în faţa jucătorilor. Acum, jucătorii vor trebui să răspundă pe teren. Inter nu are în momentul de faţă niciun plan să îl înlocuiască şi îşi menţine încrederea în el”, a declarat Fabrizio Romano, conform fcinter1908.it.