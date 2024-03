„Fac din nou un apel!”-Bogdan Andone, nemulțumit de arbitrajul de la remiza lui FC Botoșan cu Farul Constanța!

FC Botoșani a obținut doar o remiză în ultima etapă a sezonului regular. Trupa moldavă a bifat un 0-0 pe terenul celor de la Farul Constanța.

Bogdan Andone a fost mulțumit de elevii săi. Tehnicianul nu a putut fi la fel de încântat și de arbitraj. Iată ce a avut antrenorul român de reproșat.

„Fac din nou un apel!”

„La modul în care s-a desfășurat jocul, am dominat echipa campioană, cu siguranță meritam victoria. Băieții merită felicitați, un joc extraordinar din punct de vedere tactic. Am dominat și am pus o presiune extraordinară asupra celor de la Farul. Meciul din seara aceasta îmi dă convingerea că suntem pe drumul cel bun și ne vom bate să rămânem în Liga 1.

Din păcate ne-a lipsit golul, ne-am creat câteva ocazii foarte bune. Totuși, sunt mândru de băieții mei. Dacă vom continua la fel, cu siguranță o să vină și victoriile.

Singurul lucru legat de arbitraj… mă leg de minutele de prelungire. Fac din nou un apel. Pauze de schimbări, cartonaș roșu, intervenția VAR, nu poți să dai doar 3 minute de prelungire, iar în minutul 92:40 să fluieri finalul meciului. Totul a fost cronometrat. Vizavi de minutele de prelungire, este a doua oară, după etapa cu Sepsi… Atunci meciul întrerupt 20 de minute și s-au dat doar 8 minute de prelungire.

În rest, nu am ce să comentez. A fost un meci bun, consistent. Îmi pare rău că nu au câștigat, dar meritau în această seară să se impună în fața echipei campioană”, a spus Bogdan Andone, după remiza cu campioana României.