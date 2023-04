Fair-play al lui Ronnie O’Sullivan după „împăcarea anului”: „Îl iubesc pe Hossein. Este un băiat bun și un jucător genial”

Jucătorul englez de snooker Ronnie O’Sullivan s-a împăcat cu iranianul Hossein Vafaei, după ce l-a eliminat în optimi la CM.

„A avut probleme cu viza și mi-a părut rău”, a spus Ronnie O’Sullivan despre Hossein Vafaei

Competiția are loc în foaierul celebrului Teatru Crucible din Sheffield, iar liderul ierahiei mondiale, de șapte ori campion al lumii, s-a impus cu un sec 13-2. Practic, s-a impus în doar două dintre cele sesiuni programate pentru acest meci.

Înaintea confruntării, Vafaei a făcut câteva declarații dure la adresa prietenului lui, iar cei doi s-au ignorat în timpul partidei, deși au stat unul lângă celălalt.

După ce a câștigat, însă, Ronnie l-a îmbrățișat pe adversarul lui. Mai mult, au ieșit împreună din sală, deși, conform protocolului, învingătorul părăsește arena ultimul pentru a-și primi aplauzele.

„Am făcut același lucru cu Stephen (n.r. – Hendry) și regret și acum. Am fost împins de altcineva să spun acele lucruri. Apoi, m-am gândit de ce am făcut asta.

Stephen nu a vorbit cu mine timp de doi ani. Fusese eroul meu, de ce am ales să nu îl respect pe eroul meu? Doi ani mai târziu, mi-am cerut scuze și el a spus că a trecut peste moment. Am fost din nou prieteni.

Nu există resentimente pentru mine. Îl iubesc pe Hossein. Este un băiat bun și un jucător genial. A avut probleme cu viza și mi-a părut rău să știu că trece prin asemenea momente.

Dar el merge mai departe și va fi mai puternic după asta. Este încă tânăr și sunt sigur că poate ajunge un jucător de top 16”, a spus Ronnie în studioul Eurosport, după meci.

Hossein Vafaei recunoaște că a primit o lecție de la Ronnie O’Sullivan, dar nu regretă ce a spus

Și Vafaei a folosit cuvinte frumoase la adresa englezului. „A jucat fantastic, am pierdut în fața celui mai bun din istorie. Nimeni nu poate juca mai bine decât el.

Mi-am primit lecția și voi face și eu asta, în viitor, cu alți jucători. Trebuie să învăț de la cineva. Nu a existat presiune, nu am avut emoții.

Toată lumea știe ce s-a întâmplat în trecut și nu mi-a plăcut deloc acel lucru. Toată lumea are o viață grea și nu avem nevoie să ne facem și între noi probleme. Asta era în mintea mea.

Nu regret ce am zis. A fost drăguț pentru oameni, peste tot unde te uitai, snookerul a apărut la știri. Fără astfel de oameni, snookerul ar fi plictisitor.

E bine să ai caracter, lumea devine mai interesată de snooker. Mi-am luat de pe inimă ce aveam. I-am răspuns și nu mai am motive să spun lucruri rele despre el.

Și-a dat și el seama și mi-a spus ‘hai să fim prieteni!’. Sper că va câștiga trofeul, pentru că este foarte bun. Anul acesta am pierdut în fața celui mai bun din istorie. Anul viitor voi reveni mai puternic”, a spus iranianul, potrivit site-ului oficial al competiției.