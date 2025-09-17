Faith Cherotich este campioană mondială la 3.000 m obstacole, cu un nou record al competiției

Medaliată cu bronz la ultimele CM și la JO de la Paris, kenyanca Faith Cherotich a câștigat proba de 3.000 m obstacole de la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Campioana olimpică Winfred Yavi a terminat a doua

Cursa a fost marcată de căderea puternică, după o barieră la 1.000 m de sosire, a ugandezei Peruth Chemutai, încoronată la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021, care nu s-a mai ridicat și a fost evacuată pe targă.

Faith Cherotich s-a impus în 8 min 51 sec 59/100, record al campionatelor, în timp ce Winfred Yavi a fost cronometrată în 8 min 56 sec 46/100. Etiopianca Sembo Almayew a completat podiumul în 8 min 58 sec 86/100.