Fanii au aruncat valize pe teren, pentru a cere plecarea antrenorului lor! VIDEO

Nemulţumiţi de performanţele clubului lor, fanii echipei FK Zalgiris (Lituania) şi-au arătat luni furia aruncând valize pe teren în timpul unui meci de campionat.

A fost un semn de protest prin care au cerut plecarea antrenorului lor.

Luni, imediat după fluierul de început al derbiului de la Kaunas dintre FK Zalgiris şi Kauno Zalgiris, din etapa 23 a campionatului Lituaniei, fanii au aruncat valize pe teren în momentul loviturii de începere.

Žalgiris fans threw suitcases onto the pitch at the start of the match – a demand for the coach to step down 👀#football #ultras #zalgiris #lithuanianfootball pic.twitter.com/0MoAtDbytz

