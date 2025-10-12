Fanii au „explodat” după anunțul făcut de FIFA! „Am fost înșelați”

Biletele pentru Cupa Mondială din 2026 au fost scoase la vânzare de FIFA, însă prețurile sunt exorbitante. Unii dintre suporteri au sperat că vor putea achiziționa tichete pentru sume rezonabile și chiar au plătit pentru acest drept, însă aceștia se simt înșelați după ultimul anunț făcut de forul mondial.

Cum a „înșelat” FIFA zeci de mii de suporteri

Zeci de mii de fani au plătit sume importante, sute sau chiar mii de dolari, pe platforma FIFA Collect, lansată de forul mondial în colaborare cu compania de crypto Modex.

Aici, FIFA a pus la dispoziție RTB-uri („Right to Buy” – Drept de a cumpăra) pentru bilete la partidele Cupei Mondiale din 2026, fără să anunțe însă când și pentru ce sumă vor putea suporterii să cumpere aceste tichete.

În această săptămână, forul mondial a dezvăluit că fanii vor putea să achiziționeze, în mare măsură, doar bilete la Categoria 1 sau 2, așadar cele mai scumpe disponibile.

Dintre tichetele puse la dispoziție suporterilor cu RTB-uri, 70% sunt la Categoria 1, 28% la Categoria 2 și doar 2% la Categoria 3, cele de la Categoria 4 nefiind disponibile deloc.

Atacuri dure din partea fanilor

Fanii, care își doreau să achiziționeze biletele mai ieftine, s-au simțit înșelați de forul mondial și au atacat dur forul condus de Gianni Infantino. „Am fost înșelați de mult timp, acum nu mai putem face nimic”, „E atât de rău, RTB-urile nu mai au nicio valoare” ,

„Dacă aș fi știut aceste procentaje din start, nu aș fi achiziționat RTB-uri” sau „Au profitat de noi și se pare că nu avem nicio voce” au fost câteva dintre reacțiile fanilor, conform .

Platforma FIFA Collect ar fi încasat aproximativ 35 de milioane de dolari (peste 30 de milioane de euro), cea mai mare sumă fiind obținută din aceste RTB-uri, care au fost scoase la vânzare începând din 2024.

Fanii care vor decide să achite alte sute sau chiar mii de dolari pentru a le transforma în bilete la Cupa Mondială vor primi tichetele pentru meciuri în vara anului viitor.