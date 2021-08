Fanii FCSB, fericiți că Gigi Becali nu s-a înțeles cu Șumudică: „Nu pupa steagul în viața vieților lui”

Șumudică este în centrul atenției în aceste zile. Din cauza situației tensionate de la CFR Cluj, s-a speculat că s-ar putea despărți gruparea ardeleană.

Fostul om de pe banca clujenilor, Edi Iordănescu, care a adus al patrulea titlu consecutiv în Gruia, a semnat cu FCSB. Însă, în vară, după plecarea lui Toni Petrea, Gigi Becali a negociat cu Șumudică, cu care a fost foarte aproape să ajungă la un numitor comun.

Acum, Gheorghe Mustață vine cu noi detalii despre tratativele purtate între finanțatorul din Pipera și tehnicianul de 50 de ani. Liderul galeriei FCSB-ului a declarat că Șumudică ar fi fost acceptat de suporteri doar dacă ar fi pupat steagul roș-albastru. Mustață s-a bazat pe faptul că antrenorul este rapidist convins și nu o va face.

În cele din urmă, Șumudică a ajuns la CFR Cluj, unde este lider solitar în Liga 1, cu maxim de puncte, după primele cinci etape, dar a suferit un eșec drastic la Belgrad, cu Steaua Roșie, scor 0-4.

”În momentul în care am auzit că Șumudică va fi propus, eu imediat am reacționat. În urmă cu doi ani, a fost același fake. Dacă acum doi ani, ai vrut să îl pui pe Șumudică și nu aveai Peluza Nord acasă, că el (n.r. Gigi Becali) știa că nu sunt acasă, și tot nu l-a pus, pentru că era la mișto. Ce am făcut, am pierdut campionatul. Poate a fost pe bune acum doi ani, dar acum nu mai mergea.

Ce joacă Clujul la ora asta? Că e Șumudică… Și poți să spui că Șumudică nu e antrenor? Haideți să fim serioși! Șumudică are în spate campionate, nici nu se gândea nimeni că va lua cmapionatul cu Astra. A făcut treabă bună și pe la turci. Nu, e antrenor!

(n.r. Îl acceptați dacă făcea gestul de a pupa steagul?) Păi, nu-l făcea! Nu pupa Șumudică steagul în viața vieților lui, pentru că vă dați seama ce pățea cu… Nu putem să spunem că nu e rapidist Șumudică sau că dacă e rapidist nu își face treaba ca antrenor. Și, să vină la Steaua (n.r. FCSB) era mai greu”, a declarat Gheorghe Mustață, pentru ProSport.