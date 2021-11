Fanii FCSB nu îl acceptă pe noul antrenor: „Nu îl vom susține niciodată! L-a întors ca pe Stoichiță pe timpuri”

Gigi Becali a anunțat că noul antrenor de la FCSB va fi Toni Petrea, dar suporterii formației ”roș-albastre” nu îl vor susține.

Gheorghe Mustață, liderul de galerie al acesteia, a declarat că tehnicianul care a revenit pe banca grupării pe care a făcut-o vicecampioana României la finalul ediției trecute nu va fi acceptat de fani.

De asemenea, Mustață a confirmat, încă odată dacă era necesar, în mod ironic, că singurul antrenor pe care suporterii îl vor la echipă este chiar patronul Gigi Becali.

”Nu îl vom susține niciodată pe Toni Petrea. Nu am nimic cu omul, dar să nu încerce să discute cu noi că nu are nicio șansă. Să nu îl implice nici pe Meme în povestea asta că nu avem nimic cu Meme și nu are rost să ne certăm. Singurul antrenor pe care îl vom susține este Gigi Becali. Este antrenorul secolului si cu el vom câștiga campionatul.

Nu contează că pe timpuri Stoichiță se întorcea la Steaua de câte ori avea Gigi chef de el, văd că acum face la fel cu Toni Petrea. Repet: nu îl susținem pe niciun Toni Petrea, dar pe nimeni. Singurul antrenor pe care îl vrem este Gigi Becali”, a declarat Mustață, pentru ProSport.