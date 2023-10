Fanii FCSB, replică acidă pentru CSA Steaua: „Nu dăm 2 bani pe ce hotărăște cineva dpdv comercial sau în constatare!”

FCSB dă piept luni seară cu U Cluj, acasă. Fanii echipei bucureștene au ținut să le răspundă celor de la CSA Steaua după ultimele declarații ale lui Florin Talpan.

Peluza Nord, susținătorii echipei lui Gigi Becali, au transmis în mediul online un mesaj vehement. Iată comunicatul emis.

„Nu dam 2 bani pe ce hotaraste cineva dpdv comercial sau in constatare!”

„Astazi incepand cu ora 21:00 «echipa anonima» revine acasa dupa multe etape in care a «facut» stadioane pline prin toata tara! Ne reintalnim cu totii in peluza pentru meciul vs U Cluj!

In viata iti schimbi masina, apartamentul, locul de munca, tara de origine, cateodata sotul/sotia dar niciodata echipa de suflet! Din 1995, ca peluza organizata, sustinem o singura echipa, iubim aceleasi culori, mergem impreuna mai departe si nimeni nu ne poate sta in cale oricat de mult se chinuie ei sa ne demonstreze «nimic»!

Va garantam ca nici macar un suporter nu va pleca de langa echipa si toti vom fi prezenti alaturi de echipa pe care multi dintre noi o sustin neintrerupt de foarte multi ani. Iubirea noastra fata de culori nu poate fi «judecata» de nici un tribunal din lume!

Nu dam 2 bani pe ce hotaraste cineva dpdv comercial sau in constatare, nu dam 2 bani pe cei care ne acuza fara probe dar cand sunt in fata evidentelor nu primesc lectii de ultraserie, s.a”, au scris cei de la Peluza Nord Steaua, pe pagina oficială de Facebook.