Fanii îl presează pe Mititelu să plece din Craiova: ”Mai rămâne să mă mut în București și gata!”

Adrian Mititelu a re probleme cu fanii echipei sale.

Omul de afaceri a dezvăluit că parte din familia lui s-a mutat din Craiova.

”Nu stau grozav, dar ne descurcăm. Echipa are bugetul asigurat, dar îl are asigurat pentru că pe copiii mei i-am convins, în continuare, să bage bani în echipă. Cu greutăți i-am convins, dar deocamdată nu avem probleme anul ăsta. Suntem Ok.

(Adrian Mititelu Jr. ar renunța la echipă?) Da. Și Adiță, și fata mea, și toți îmi reproșează, nu neapărat că se cheltuie banii, ci faptul că s-a ajuns la jigniri și la aceste umilințe. Îmi zic ‘domne, chiar nu îți ajunge? Până unde vrei să mergi?

Amândoi copii ai mei au plecat din Craiova din cauza asta, vă dau cuvântul. S-au mutat în București. Fiica mea s-a mutat cu familia ei din Craiova, din cauza asta. Lui Adiță i-a plăcut în București, dar din ce în ce mai rar vine acasă. Mai rămâne să mă mut în București și gata.

Și eu sunt luptător, dar îmi ajunge. Am fost luat de fraier. Au zis ‘lasă că ține cu Mititelu. Îi luăm banii, îl înjurăm. Îl mai lăsăm o etapă, două, iar îl înjurăm, că el e prost ține’.

N-am zis că renunț, dar sunt variante. Orice ar fi echipa rămâne, sunt variante. Dar poate că și eu mă mut din acest oraș. De ce să mai trăiesc în acest oraș? Să văd cum mă înjură pe stradă. Sau îmi dă cu vreo cărămidă în geam la mașină. Să-mi fie teamă să mai merg pe stradă? Pentru că sunt fel și fel de oameni”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Fanatik.