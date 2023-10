Fanii lui Inter Milano îl așteaptă pe „trădătorul” Romelu Lukaku: „Ne-a întors spatele în cel mai nedemn mod”

Unul dintre principalele grupuri de fani ai lui Inter Milano îi va face o promire gălăgioasă lui Romelu Lukaku, acuzat că i-a trădat pe nerazzuri.

Romelu Lukaku i-a întors spatele lui Inter Milano în cel mai nedemn mod, consideră fanii

Duminică, 29 octombrie, va avea loc pe San Siro meciul dintre Inter Milano și AS Roma, care va conta pentru etapa a 10-a din Serie A. atacantul nbelgian aparține de Chelsea până în vara anului 2024, dar în sezonul precedent a jucat la AS Milan, iar în vară a ajuns la AS Roma.

„Se apropie ziua celei mai neplăcute reveniri, să facem totul pentru a fi pregătiţi”, a scris „Curva Nord” în programul distribuit cu ocazia meciului din Liga Campionilor cu Benfica Lisabona, de ieri, câștigat cu 1-0.

„29 octombrie este o zi care trebuie marcată cu roşu pentru a arăta dezgustul stârnit de cel care ne-a întors spatele în cel mai nedemn mod”, a continuat grupul de fani, fără să-l numească vreodată pe Lukaku.

„Înainte de meciul cu Roma, ‘Nord’ va distribui 50.000 de fluiere pentru a sufla din răsputeri de fiecare dată când cel care a trădat tricoul nostru va atinge mingea”, continuă textul.

Romelo Lukaku a câștigat Cupa Italiei în sezonul trecut cu Inter Milano și a jucat finala Ligii Campionilor

Lukaku, jucător care pe 13 mai a împlinit 30 de ani, a contribuit din plins la rezultatele lui Inter Milano din sezonul trecut: locul 3 Serie A, câştigarea Cupa Italiei şi disputarea finalei Ligii Campionilor, pierdută cu 0-1 în fața lui Manchester City.

Inter dorea să obţină semnătura sa, dar atacantul s-a întors la Chelsea, club unde a ajuns în 2021 după două sezoane petrecute la gruparea lombardă.

Însă când antrenorul londonezilor, Mauricio Pochettino, l-a anunţat că nu se bazează pe el, iar niciun club nu a venit cu o ofertă pe măsura condiţiilor lui Chelsea pentru un transfer, Lukaku a acceptat rapidpropunerea de împrumut formulată de AS Roma.

De la venirea în capitala Italiei, el a marcat şase goluri în opt meciuri în toate competiţiile. După 7 etape, Inter este lider cu 18p, iar AS Roma ocupă locul 13 cu 8p.