Fanii Rapidului au scandat pentru FC Voluntari-Igor Armaș: „Le mulțumim, i-am auzit. Ne-au încărcat cu energie pozitivă!”

Rapid a pierdut surprinzător acasă cu FC Voluntari (1-2). În ultimele minute ale partidei, fanii giuleștenilor au oferit un moment inedit, atunci când au început să cânte pentru echipa adversă, ironizându-și astfel favoriții.

Igor Armaș, fundașul ilfovenilor, a vorbit după meci despre gestul suporterilor, considerând că scandările lor i-au motivat și mai mult.

„Le mulțumim, i-am auzit. Ne-au încărcat cu energie pozitivă!”

„Am meritat această victorie. Am profitat de forma bună în care suntem și de problemele de la Rapid. Sunt fericit că am câștigat. Trebuie să luăm meci cu meci și trebuie să-l luăm pe fiecare în parte.

Am avut și ceva noroc, portarul a avut câteva parade senzaționale. Nu pot să zic că am făcut un joc foarte bun, dar în fotbal totul se întoarce. Am ratat ocazii mari în meciurile precedente, acum s-au întors.

Fanii Rapidului au început să cânte alături de noi. Le mulțumim, i-am auzit. Ne-au încărcat cu energie pozitivă. Eu le mulțumesc. Știu că nu a fost din suflet, ci mai degrabă să-și supere jucătorii, dar le mulțumesc. Cred că la final ne-au aplaudat sincer. Ei sunt în conflict cu galeria, au ceva probleme, dar sunt sigur că vor trece” ,a spus Igor Armaș, după victoria cu Rapid.