Fanii vor putea asista la antrenamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Jucătorii vor da autografe
Echipa naţională aşteaptă suporterii în cantonamentul de la Mogoşoaia pentru o sesiune de autografe duminică, 31 august. Biletele gratuite, disponibile într-un număr limitat, pot fi rezervate începând de marţi, anunţă frf.ro.
La finalul săptămânii, tricolorii se vor reuni la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, pentru a pregăti confruntările cu Canada, meci de pregătire programat pe 5 septembrie, pe Arena Naţională, şi duelul din preliminariile pentru Campionatul Mondial împotriva Ciprului, care se va disputa la Nicosia, pe 9 septembrie.
Începând de marţi, 26 august, la prânz, cei interesaţi, adulţi sau copii, îşi vor putea rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro, fiecare comandă putând include maximum opt bilete. Vor fi disponibile 800 de tichete de acces cu valoare zero!