Fără greșeală pe pacursul a două zile, Anna Hall a devenit campioană mondială la heptatlon

Americanca Anna Hall a fost încoronată campioană mondială la heptatlon, sâmbătă la Tokyo, cu un total de 6.888 de puncte, după finala de 800 m, a șaptea și ultima dintre probele combinate, informează AFP.

Ea s-a aflat în afara primelor trei locuri o singură dată

Foarte constantă pe parcursul celor două zile, Anna Hall (24 ani), vicecampioană mondială în urmă cu doi ani, la Budapesta, s-a aflat în afara primelor trei locuri o singură dată, la săritura în lungime (locul 9, cu 6,12 m), și și-a adjudecat primul titlu într-un campionat major din cariera sa, după ce a ocupat poziția a cincea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.

Irlandeza Kate O’Connor a cucerit medalia de argint, cu 6.714 puncte, în special datorită unei incredibile prestații la aruncarea suliței, în care a stabilit un nou record personal, cu 53,06 m.

Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de americanca Taliyah Brooks și de Katarina Johnson-Thompson din Marea Britanie, campioana mondială din 2019 și 2023, care au încheiat concursul la egalitate de puncte (6.581).

Nafissatou Thiam s-a retras după a cincea dintre cele șapte probe

În cursul după-amiezii de sâmbătă, tripla campioană olimpică Nafissatou Thiam, aflată în conflict deschis cu Federația belgiană de atletism din cauza unui dezacord privind drepturile de imagine, s-a retras după a cincea dintre cele șapte probe ale concursului de heptatlon, în care nimic nu a mers conform planului pentru ea.

Vineri, după patru probe, belgianca în vârstă de 31 de ani se afla doar pe locul al șaselea (3.818 puncte), în special după o cursă de 200 m complet ratată.

Sâmbătă dimineață, Thiam, care viza recordul european (7.032 puncte), a coborât două locuri în clasament după o altă dezamăgire la săritura în lungime (locul 11, cu 5,99 m).