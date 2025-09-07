Farul a cedat un fotbalist la Steaua

Farul Constanța și CSA Steaua au ajuns la un acord pentru împrumutul jucătorului Nicolas Popescu la formația bucureșteană până la finalul sezonului 2025-2026, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Produs al Academiei Hagi, Nicolas Popescu (22 ani) a debutat în Liga 1 la 25 iulie 2021, în partida Farul – Gaz Metan Mediaș 2-0, iar până în prezent evoluase pentru clubul nostru în 40 de partide.

Este fost internațional de juniori U15, U16 și U19 al României. Este campion al României la seniori cu Farul Constanța în sezonul 2022-2023.