Farul Constanța a dat drumul la petrecere: „E o victorie senzaţională! Jucătorii au fost incredibili”

Victoria Farului cu 3-2 în fața celor de la FCSB a dus titlul la Ovidiu, iar suporterii echipei antrenată de Gheorghe Hagi au pornit sărbătoarea.

„E o victorie senzaţională! Jucătorii au fost incredibili”, a declarat Gică Popescu

Președintele Farului Constanța, fostul mare internațional Gheorghe Popescu, nu are niciun dubiu că titlul a fost câștigat pe merit.

„Cred că am câştigat în seara asta în modul în care am jucat tot sezonul. Am revenit contra uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. Am condus 33 de etape şi era păcat să nu ducem la bun sfârşit. E o victorie senzaţională.

Jucătorii au fost incredibili şi merităm. Dacă am fi câştigat cu lejeritate nu ar fi fost aşa spectaculos. E cel mai spectaculos sezon de Liga 1.

A fost foarte important golul marcat în prima repriză, apoi am pus presiune. E petrecere acum, mergem să jucăm cu respect meciul cu CFR apoi vacanţă”, a declarat el după meci.