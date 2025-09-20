După 2-3 în Danemarca, în prima manșă, Farul pornea cu speranțe îndreptățite la un rezultat prin care să facă pasul spre turul 2 al competiției Women’s Europa Cup, se arată pe site-ul oficial al celor de la Farul Constanța.

Din păcate, startul jocului ne-a fost iar nefavorabil, danezele reușind să deschidă scorul în min.2, după o nouă greșeală a experimentatei Ana Maria Stanciu. Golul a părut să le demoralizeze pe fetele noastre, care până la pauză nu au găsit decât rareori drumul spre poarta adversă, fără să își creeze vreo ocazie notabilă.

Farul nu a reușit în partea secundă să întoarcă rezultatul pe tabelă, oaspetele reușind chiar să-și dubleze avantajul în min.56 cu un șut din centrul careului, iar apoi să se desprindă chiar la 3-0 în min.62, după un șut la vinclu de la 22m. Farul își încheie așadar parcursul european, fetele noastre concentrându-se acum pe câștigarea unui nou titlu de campioană.

Farul Constanța – HB Koge 0-3 (0-1)

Au marcat: Madsen 2, Jereko 52, Luplau 62

Au evoluat pentru Farul (antrenor Raluca Simes): Onyango – Stancu, Bratu, Stanciu (89 Mihăescu), Mango (77 Bogos) – Botojel (77 Cășeriu), Boycheva – Bălăceanu (83 Geambazu), Gnaly (83 Craiovan), Chiper – Ivanova. Rezerve: Achiței, Voinescu – Stoicescu, Cristea, Băcanu, Croitoru, Pînzariu.

HB Koge (antrenor March Rasmussen): Aleksic – Briggs, Brandt, Ruedt (59 Uhre), Schultz (46 Markvardsen) – Jereko (59 Nadim), Pelkowski, Gejl (59 Luplau) – Madsen, Garcia, Korhonen (69 Thygesen). Rezerve: Maller, Bindner – Huisman, Nyman, Bagger, Oskarsdottir, Callesen.

Au arbitrat: Eleni Antoniou (Grecia) – Zoi Papadopoulou (Grecia) și Vasilia Tsiklitari (Grecia). Arbitru de rezervă: Eirini Pingiou (Grecia)