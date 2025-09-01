Farul Constanța și Petrolul Ploiești, din nou față în față. Bogdan Țîru bifează al 200-lea meci în Superliga

Farul Constanța dispută duelul cu Petrolul Ploiești, luni, 1 septembrie, de la ora 21.00.

Două succese (3-2 cu Oțelul, 2-1 cu Metaloglobus) și o înfrângere este palmaresul înregistrat de constănțeni în acest sezon pe teren propriu.

Prahovenii sunt fără victorie în ultimele patru etape, interval în care au înregistrat doar două rezultate de egalitate.

Patru dintre cele nouă goluri încasate de dobrogeni au fost primite până în minutul 15.

Petrolul este echipa care a expediat cele mai puține șuturi pe spațiul porții adverse în primele șapte runde, doar 18 (Farul – 32).

În cazul în care va fi utilizat, Bogdan Țîru va bifa meciul cu numărul 200 în SuperLigă, competiție în care a debutat pe 30 mai 2013, în Viitorul Constanța – CS Severin 3-4.