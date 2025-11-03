Farul încheie turul pe locul 7, după 3-0 acasă cu FK Csikszereda

Echipa Farul Constanţa a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia ciucană Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.

Nou-promovata este pe al doilea loc de baraj

La Ovidiu, gazdele au deschis scorul, în minutul 14, prin Vînă, iar în minutul 21 golul lui Radaslavescu a fost anulat după verificarea VAR.

Constănţenii şi-au majorat avantajul în minutul 40, prin Narek Grigoryan, iar replica oaspeţilor a venit prin marea ocazie ratată de Eppel, în al şaselea minut al prelungirilor.

După pauză gazdele au mai avut un gol anulat, la Işfan, pentru ofsaid, în minutul 62, dar tot Işfan a stabilit scorul final transformând un penalti, în minutul 70.

În clasament, Farul este pe locul 7, cu 22 de puncte, în timp ce FK Csikszereda ocupă poziţia 14, cu 13 puncte.