Farul – U Cluj. Ianis Zicu vrea cele 3 puncte

Farul Constanța – Universitatea Cluj are loc duminică, 18 august – ora 21.30, se arată pe site-ul LPF.ro.

10 mai 2025, Farul – UTA Arad 1-2: a fost singura înfrângere suferită de constănțeni în ultimele opt meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei victorii și patru remize.

Clujenii au deschis scorul în toate cele trei deplasări din sezonul curent, reușind să cumuleze patru puncte din postura de vizitatori (4-1 cu Metaloglobus, 1-2 cu Universitatea Craiova, 2-2 cu FC Hermannstadt).

61 % este media posesiei înregistrată de clujeni în primele cinci runde, cea mai bună din campionat (Farul – 52,2 %).

Dobrogenii au încheiat etapa precedentă în fruntea a două ierarhii importante: echipa cu cele mai multe driblinguri reușite – 55 (U Cluj – 42) și formația care a beneficiat de cele mai multe cornere – 35 (U Cluj – 24).

De la revenirea ,,Șepcilor Roşii” pe prima scenă din 2022, Farul şi Universitatea Cluj s-au mai întâlnit de șase ori în principala competiţie internă, de două ori s-au impus ardelenii, un joc a fost câştigat de dobrogeni, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din SuperLigă: 7 martie 2025, Farul – Universitatea Cluj 1-1, goluri marcate de Denis Alibec, respectiv Mamadou Thiam.