Farul – Unirea Slobozia 1-1, după ce gazdele au ratat un penalty în minutul 90+4

Echipa ialomiţeană Unirea Slobozia a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Farul Constanţa, în etapa a 11-a din Superligă

Larie a ratat un penalty pentru Farul, în al patrulea minut al prelungirilor.

La Ovidiu, gazdele au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Răzvan Tănasă nu a putut finaliza la pasa bună oferită de Işfan.

Scorul a fost deschis de Ţîru, care a înscris cu o lovitură de cap la centrarea din corner a lui Radaslavescu, în minutul 45+2.

Golul egalizator a venit în minutul 56, când Purece a centrat şi Eduard Florescu a înscris. Farul a primit penalti în minutul 90+2. Gurău l-a faultat pe Cristi Ganea, la un contraatac al gazdelor, Larie a executat, dar Gurău a respins.

Scorul final între Farul şi Unirea Slobozia a fost 1-1. Ca urmare, Unirea este pe locul 6, cu 18 puncte, iar Farul e a 8-a, cu 15 puncte.