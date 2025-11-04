Farul vrea în play-off: „Suntem în obiectiv”

Farul Constanţa a învins pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Csikszereda, în etapa a 15-a din Superligă.

Cristian Sava, antrenorul în acte al Farului, a anunţat obiectivele pentru a doua parte a sezonului regular. Acesta e optimist cu privire la şansele dobrogenilor de a ajunge în play-off.

”Felicit echipa pentru prestaţie. V-am zis şi înainte că era un meci foarte important, dar băieţii au fost concentraţi şi atenţi. Este al treilea joc în care echipa nu ia gol, iar pe atac au fost entuziaşti. Au combinat, au fost creativi, sunt mulţumit.

Pe mine mă mulţumeşte faptul că am văzut o prospeţime fizică şi mentală şi sper să continuăm în maniera asta. Suntem în obiectiv, dacă facem 22 de puncte şi în retur”, a explicat Sava.