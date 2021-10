VIDEO | Fatih Terim, „sfaturi” pentru Moruțan: „Mi-ar fi plăcut să se arunce, 100% era penalty”

Galatasaray s-a impus la limită în fața celor de la Konyaspor, scor 1-0, în etapa a noua din campionatul Turciei și a ajuns la trei succese consecutive.

Alex Cicâldău a fost intergralist, în timp ce Moruțan a fost schimbat în minutul 61. Unicul gol al meciului a fost marcat de Mostafa Mohamed a înscris în minutele de început.

🧤 Fernando Muslera 🗣️ Volkan Demirel: "Bazı zamanlar eleştirilere tutuldu. Galatasaray taraftarından rica ediyorum; Muslera'nın kıymetini bilsinler. Bu oyunda geçiş dönemleri olacaktır. Kendisi Galatasaray için bir değerdir. Bugün de kalesini Muslera gibi korudu." #GSvKNY pic.twitter.com/1rvlF5ImHN — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2021

Moruțan a ieșit în evidență în minutul 37, atunci când a reușit o serie de driblinguri la marginea careului advers, după care a cerut penalty.

La finalul partidei, jucătorul s-a declarat mulțumit de rezultatul final, dar a semnalat faptul că Galatasaray a stat prea defensiv în repriza a doua.

“Ne-am fi putut face meciul mai ușor, am avut câteva șanse în prima repriză. Am fi putut avea 2-0, 3-0.

Dacă Moruțan se arunca pe gazon, 100% era penalty. Mi-ar fi plăcut să se arunce, dar nu putem să-i încurajăm să facă asta, noi sau arbitrul.

În a doua repriză ne-am chinuit puțin, dar sunt fericit că am câștigat. Am stat prea retrași în a doua parte, ar fi trebuit să atacăm mai mult. În cele din urmă, sunt fericit cu victoria”, a declarat Olimpiu Moruțan, citat de site-ul echipei Galatasaray.

Olimpiu Moruțan in Galatasaray’s 1-0 win 🆚 Konyaspor 🇹🇷: ⏰ 61 mins

⭐️ 7.1 rating

🦵 35 touches

🎯 14/19 (74%) passes cmp

🚀 0/1 long balls

💪 8/13 ground duels

🔀 4/5 dribbles

❌ 1 interception, 2 tackles#Galatasaray #Cimbombom pic.twitter.com/BT10sV9Oww — Romanian Football (@RoFtbl) October 17, 2021

ȘI Fatih Terim a vorbit despre prestația opusă a echipei sale din cele două reprize.

”O mică schimbare pe care am făcut-o ne-a ajutat să avem un fotbal pozitiv în prima repriză, a fost una extraordinară pentru noi. Am avut câteva șanse bune, ar fi trebuit să le transformăm în goluri. Nu pot spune multe despre a doua repriză, bănuiesc că faptul că cele 3 puncte erau extrem de importante și faptul că am pierdut multe dintre meciurile în care am jucat bine ne-a făcut să activăm un fel de instinct de protecție. Uneori trebuie să știm să obținem un rezultat bun chiar și când nu jucăm bine”, a declarat Terim, pentru beIN Sports.