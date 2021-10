Fatih Terim, supărat pe Alex Cicâldău: ,,Trebuia să se impună”

Galatasasray a pierdut derby-ul cu Beşiktaş, scor 1-2, după ce Alexandru Cicâldău a înscris pentru oaspeţi. Fotbalistul român a ratat şansa de a realiza dubla, după ce la un penalty unde era desemnat să bată, un alt coleg din echipă a luat iniţiativa.

Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray s-a declarat foarte supărat după acest gest. Acesta a declarat că se ştia foarte bine că Cicâldău trebuia să bată lovitura de la 11 metri, iar românul ar fi trebuit să se impună în faţa lui Mostafa.

,,Am spus că mă așteptam la presiune. Am avut probleme. A doua repriză a fost interesantă. Am avut un șoc. Am făcut schimbări când era 1-1, dar apoi era 2-1. Alex (n.r. Cicâldău) transformă loviturile de la 11 metri.

Mostafa trebuia să îl lase pe el. Anul trecut am pierdut titlul după ce am ratat penalty. Am selectat cine bate. Alex trebuia să se impună și să îi spună că el va executa. Nu spun că a greșit, dar asta e situația.”, a declarat Fatih Terim, potrivit galatasaray.org.