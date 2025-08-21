FC Aberdeen – FCSB 2-2, după ce echipa lui Gigi Becali a avut 2-0 și a jucat în inferioritate din minutul 40

Echipa bucureşteană FCSB a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia scoţiană FC Aberdeen, în manşa întâi a play-off-ului din Liga Europa.

Cisotti a primit direct cartonaşul roşu și va lipsi în retur

FCSB a plecat cu un dezavantaj important în partida din Scoţia, Charalambous fiind nevoit să renunţe la trei jucători importanţi – Radunovic, Ngezana şi Baba Alhassan, care nu au putut fi folosiţi pentru că nu au avut vizele de intrare în Marea Britanie.

Gazdele au controlat startul de meci pe Pittodrie Stadium, însă cei care au deschis scorul au fost bucureştenii, în minutul 32, prin Bîrligea, care a fost lansat de Miculescu şi a şutat pe jos, plasat, învingându-l pe Mitov.

După numai şase minute, Cisotti a primit direct cartonaşul roşu pentru un fault din spate la Milanovic.

Elevii lui Charalambous şi-au majorat avantajul în minutul 47, imediat după pauză, când Bîrligea a recuperat mingea, a urcat până în careu şi a pasat lui Olaru, care a înscris.

În minutul 51 Mitov a respins şutul lui Miculescu, pentru ca Aberdeen să marcheze în minutul 61, prin Polvara. Sokler a ratat egalarea în minutul 65, dar a înscris în minutul 89 aducând egalarea pentru gazde.

S-a terminat Aberdeen – FCSB 2-2 şi calificarea se joacă la Bucureşti.