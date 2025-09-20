FC Argeș a învins U Cluj cu 1-0, în etapa 10 din Superliga! Ambele echipe au terminat meciul în 10 jucători

Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Oaspeții au jucat 24 de minute în inferioritate

Golul a fost marcat de Bettaieb ’66. În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid.

De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi gazdele au avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.

FC Argeş: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (Borta ’57) – Rădescu (Raţă ’73), Sierra, Blagaic (Seto ’85) – Caio (Pîrvu ’73), Moldoveanu, Bettaieb (Orozco ’85). Antrenor: Bogdan Andone.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi (Cristea ’70), Chipciu – El Sawy (Orban ’79), Simion (Codrea ’70), Bic – Nistor – Postolachi (Macalou ’70), Lukic (Fabry ’79). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Cartonaşe galbene: Briceag ’36, Oancea ’42, ’82, Oancea ’82, Bota ’85, Lazar ‘90+7 / Bic ’52, ‘58

Cartonaşe roşii: Oancea ’82 / Bic ‘58

Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu

Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi