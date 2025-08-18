FC Argeș ajunge pe locul 8, după 2-0 cu Oțelul

Formaţia FC Argeş a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Oţelul Galaţi, în etapa a şasea a Superligii.

Ambii antrenori au făcut doar 4 schimbări

Golurile au fost marcate de Matos (62-penalti) şi Sierra (65).

FC Argeş: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag – Rădescu (Orozco – 89), Sierra, Blagaic (Raţă – 71) – Caio (Pîrvu – 88), Matos (Moldoveanu – 75), Bettaieb. Antrenor: Bogdan Andone

Oţelul: Dur-Bozoancă (Popescu – 53)- Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu (Andrezinho – 63) – Lameira, J. Paulo, Ciobanu (Rus – 87)- Patrick, Paulinho, Bană (Neicu – 86). Antrenor: Laszlo Balint

Cartonaşe galbene: Briceag (79) / Kazu (34), Zhelev (79)

Arbitri: Horia Mladinovici – Cosmin Vătămanu, Mihăiţă Necula – Cristian Moldoveanu

Camera VAR: Iulian Dima, Cristina Mariana Trandafir

Observatori: Cristina Babadac, Imilian Şerbănică