FC Argeș – Metaloglobus. O nouă bornă istorică în Superligă

FC Argeș – Metaloglobus are loc, duminică, 31 august – ora 16.00, se arată pe site-ul LPF.ro.

Piteștenii au pierdut primul meci jucat în sezon actual pe teren propriu, 0-2 cu Rapid, după care au bifat două victorii acasă, 3-1 cu FK Csikszereda și 2-0 cu Oțelul Galați.

Bucureștenii au înscris în toate cele trei meciuri jucate în campionatul curent din postura de vizitatori, dar s-au întors doar cu un punct din aceste deplasări, 2-2 cu FC Hermannstadt (18 iulie 2025).

Antrenorul Bogdan Andone este neînvins în cele două confruntări din SuperLigă cu Mihai Teja, în dreptul său fiind consemnate o victorie (2019-2020, Astra – Poli Iași 4-0) și o remiză (2020-2021, Gaz Metan – FC Voluntari 1-1).

Cele două echipe s-au mai duelat doar în liga secundă, ultima dispută directă având loc pe 29 aprilie 2025, Metaloglobus – FC Argeș 2-1 (A. Sîrbu, R. Florea / R. Moldoveanu).

Trei jucători au bifat toate minutele pentru cele două echipe, Roberto Sierra, respectiv George Gavrilaș și Andrei Sava.

Piteștenii i-au utilizat în primele șapte etape pe cel mai tânăr jucător din campionatul curent, Claudiu Stancu (născut pe 4 noiembrie 2009), dar și pe veteranul competiției, Takayuki Seto (născut 5 februarie 1986). De asemenea, al doilea cel mai tânăr marcator din stagiunea în curs provine tot de la argeșeni, Yanis Pîrvu (născut pe 2 aprilie 2007), fiind printre cei care au înscris în partida din runda a patra, FC Argeș – FK Csikszereda 3-1.