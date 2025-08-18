FC Argeș – Oțelul. Partidă echilibrată în Superligă

FC Argeș – Oțelul Galați are loc duminică, 18 august – ora 19.00, se arată pe site-ul LPF.ro

Piteștenii au câștigat precedentul meci jucat pe teren propriu, 3-1 cu FK Csikszereda. De partea cealaltă, gălățenii au doar o înfrângere în ultimele șase deplasări în campionat (20 iulie 2025, Farul – Oțelul 3-2), în rest au patru succese și un egal.

Șapte dintre cele nouă goluri încasate de piteșteni în sezonul actual au fost primite în prima repriză.

Zece debutanți în SuperLigă au evoluat pentru oțelari în cele cinci etape din stagiunea în curs, capitol la care sunt depășiți doar de nou-promovatele FK Csikszereda și Metaloglobus.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 36 de ori în principala competiție internă, de 14 ori s-au impus piteștenii, de 11 ori au câștigat gălățenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate.

Primele dispute au avut loc în ediția 1986-1987, când FC Argeș s-a impus acasă cu 1-0 (Marin Radu II), apoi moldovenii au învins pe teren propriu cu 2-0 (Mihăiță Hanghiuc – dublă).

Două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul argeșenilor (15 martie 1997; 25 octombrie 2003).

Cea mai mare diferență de scor: 7 mai 2006, FC Argeș-Oțelul 0-5. Acesta a fost și singurul succes bifat de moldoveni din postura de vizitatori.

Ultima confruntare directă din campionat: 31 mai 2009, Oțelul – FC Argeș 2-0, goluri marcate de John Ibeh și Marius Pena.