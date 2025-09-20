FC Argeș – U Cluj

FC Argeș – Universitatea Cluj are loc sâmbătă, 20 septembrie, ora 18.45, potrivit LPF.ro.

Trei victorii și o înfrângere este palmaresul înregistrat de piteșteni în sezonul curent pe teren propriu. De partea cealaltă, ardelenii au luat 10 puncte din cele cinci deplasări, reușind să marcheze în fiecare dintre aceste jocuri disputate afară.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 59 de ori, de 27 de ori s-au impus argeșenii, de 22 de ori au câștigat clujenii, iar alte 10 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Argeș gazdă: 29 jocuri – 18 victorii FC Argeș – 4 remize – 7 succese U Cluj.

Întâiul meci în SuperLiga României a avut loc pe 26 noiembrie 1961, Dinamo Piteşti – Ştiinţa Cluj 1-2, antrenori Ştefan Vasile, respectiv Nicolae Săbăslău. În retur, pe 1 iulie 1962, în victoria ardelenilor cu 5-1, s-a consemnat debutul lui Nicolae Dobrin, rămas şi azi cel mai tânăr debutant din istoria primei ligi.

Cea mai mare diferenţă de scor: 27 august 1972, FC Argeş – U Cluj 5-0.

Cea mai recentă dispută directă din campionat: 20 martie 2023, U Cluj – FC Argeș 2-0, goluri marcate de Martin Remacle și Dragoş Tescan.