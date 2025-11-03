FC Barcelona a revenit pe locul secund în campionatul Spaniei

Echipa FC Barcelona a revenit pe locul secund în campionatul de fotbal al Spaniei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formația Elche, duminică seara, într-un meci contând pentru etapa a unsprezecea din La Liga.

Catalanii au marcat de două ori într-un interval de trei minute pe Stadionul Olimpic din Montjuic, prin Lamine Yamal (9) și Ferran Torres (11), înainte ca oaspeții să reducă din handicap în finalul reprizei secunde, prin Rafa Mir (42). Barca a refăcut însă diferența pe tabelă în repriza secundă, prin Marcus Rashford (61).

În urma acestui succes, FC Barcelona a depășit-o în clasament pe Villarreal, învingătoare sâmbătă în meciul cu Rayo Vallecano, echipa românului Andrei Rațiu (4-0) și a revenit la cinci puncte de liderul Real Madrid, pe terenul căruia se înclinase la limită în etapa trecută (1-2), în primul Clasico al sezonului.

Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu integralist, a învins în deplasare, cu scorul de 2-1, formația Levante și a urcat pe locul 12 în clasament. Au marcat: Oscar Mingueza (40) și Miguel Roman (90+1) pentru învingători, respectiv Kevin Arriaga (66) pentru gazde, care au evoluat în inferioritate numerică din minutul 29, după eliminarea mijlocașului Unai Vencedor.