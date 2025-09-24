FC Barcelona anunţă că Gavi va lipsi de pe teren câteva luni

Veşti foarte proaste pentru Gavi. Tânărul mijlocaş al echipei FC Barcelona a fost operat marţi la genunchiul drept şi va fi indisponibil cel puţin patru-cinci luni, a anunţat clubul catalan.

„Jucătorul echipei principale Pablo Páez Gavira (Gavi) a fost supus unei artroscopii pentru tratarea unei leziuni la meniscul intern. A fost făcută o sutură pentru a proteja meniscul.Timpul de recuperare este estimat la aproximativ 4-5 luni”, prrecizează Barça într-un comunicat.

Mijlocaşul în vârstă de 21 de ani a ratat mai mult de un an de competiţii între 2023 şi 2024 din cauza unei rupturi a ligamentului încrucişat anterior la acelaşi genunchi.