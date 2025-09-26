FC Barcelona, victorie cu 3-1 în fața lui Oviedo, echipa lui Horaţiu Moldovan,
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat vineri, 26 septembrie 2025, ora 08:57,
Formaţia FC Barcelona a învins, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Oviedo, într-un meci din etapa a şasea a campionatului Spaniei, în care a revenit de la 0-1.
Oviedo, cu Horaţiu Moldovan rezervă, a deschis scorul prin Reina, în minutul 33.
Pentru FC Barcelona au înscris Garcia ’56, Lewandowski ’70 şi Araujo ’88.
FC Barcelona ocupă locuul doi în clasament, cu 16 puncte, cu două mai puţine decât liderul Real Madrid. Oviedo este pe 18, cu 3 puncte.