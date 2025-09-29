FC Botoşani a învins Metaloglobus cu 2-0 și a ajuns pe locul 2

Formaţia FC Botoşani a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Metaloglobus, în etapa a 11-a a Superligii.

Moldovenii devansează Rapid și FC Argeș la golaveraj

Golurile au fost marcate de Mitrov (27) şi Cîmpanu (64). Din minutul 62, Metaloglobus a evoluat cu un jucător mai puţin, după ce Aggoun a fost eliminat.

În prelungirile primei reprize, Botoșani a avut și un gol anulat, după ce Mailat a fost surprins în ofsaid.

În urma victoriei cu 2-0, Botoșani a ajuns la 22 de puncte și este pe 2, la egalitate cu Rapid și FC Argeș. De cealaltă parte, Metaloglobus rămâne ultima în clasament, cu doar 3 puncte înregistrate.

Metaloglobus: Nedelovici – Kouadio, Achim (Aggoun – 46), Caramalău, Pasagic – Irimia A. (Irimia D. – 46), Sabater, Ubbink (Milea – 70), Zakir (Abbey – 76) – Huiban, Hadzic (Fernandes – 46). Antrenor: Mihai Teja

FC Botoşani: Anestis – Ilaş, Diaw, Miron, Ţigănaşu (Pavlovic – 69) – Petro, David (Bodişteanu – 76), Ongenda (Papa – 82), Mitrov (Cîmpanu – 64), Mailat, Dumiter (Kovtalyuk – 69). Antrenor: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: Irimia D. (65), Caramalau (87) / Ilas (85)

Arbitri: Sebastian Colţescu – Marius Marchidanu, Marius Ionuţ Bobe – Alina Ionela Peşu

Camera VAR: Iulian Dima, Mircea Orbuleţ

Observatori: Vasile Bratu, Marian Bucurescu