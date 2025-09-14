FC Botoșani a învins Oțelul în deplasare, dar Leo Grozavu e nemulțumit: „Mă așteptam la mult mai mult de la noi”

Echipa FC Botoşani a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, gruparea gălăţeană Oţelul, în etapa a noua din Superligă.

„Am avut și un portar în zi de grație”, a recunoscut tehnicianul

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 40, la şutul lui Mailat, și se află pe locul al treilea în clasament, cu 16 puncte.

„În primul rând felicitări echipei, băieților. O a doua repriză mult mai bună, prima destul de modestă. Până la urmă fotbalul e pe puncte. Am anticipat un joc de luptă. Mă așteptam la mult mai mult de la noi.

Nu pot să spun că Galațiul ne-a pus mari probleme pe fotbal. O echipă luptătoare, care acasă cu suportul publicului pune multă presiune. Am reușit să o absorbim în unele momente. Am avut și un portar în zi de grație, așa cum avem în ultimul timp.

A doua repriză ca nivel de atitudine am fost mult mai bine. Nu am jucat cine știe ce, dar e important că nu am luat gol și am luat cele 3 puncte. S-a întors roata. În primăvară am pierdut nemeritat, azi puteam câștiga nemeritat. Ăsta e fotbalul.

Sunt jucători care pot scoate oricând ceva. Dacă suntem echilibrați ca joc oricând putem marca. E încă o diferență între ce jucăm acasă și ce jucăm în deplasare. Facem pași înainte, încercăm să scoatem cât mai mult posibil cu mijloacele noastre”, a declarat Leo Grozavu